Empfehlung - Reformierte Kirche will im Internet präsenter werden

Emden Von diesem Donnerstag an werden die 60 Delegierten in Emden über den Entwurf eines Etats in Höhe von 54,6 Millionen Euro für das kommende Jahr beraten, sagte Vizepräsident Helge Johr am Mittwoch in Emden. Der Haushalt für 2020 umfasst damit gut acht Millionen Euro mehr als im laufenden Jahr. Mit 62 Prozent werden die Personalkosten der größte Posten im Haushalt sein, sagte Johr. Dank der guten Erträge der kircheneigenen Gemeindestiftung aus Verpachtungen werde es möglich sein, vier Euro pro Gemeindemitglied zusätzlich an die Kirchengemeinden zu zahlen. „Wir sind zufrieden mit der gegenwärtigen Finanzlage“, unterstrich der Chefjurist.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/region/reformierte-synode-will-kirche-im-internet-praesenter-machen-330508.html