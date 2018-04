Empfehlung - Reformierte Kirche plant „KonfiCamp“

gn Leer. Die reformierte Kirche plant 2019 ein eigenes Camp für Konfirmanden. In dem Camp ist Platz für 300 Jugendliche aus den Kirchengemeinden sowie für rund 120 Teamer. Sie werden die Gruppen begleiten und das Programm und die Versorgung vor Ort sicherstellen. „Wir wollen mit diesem Camp an die tollen Erfahrungen des ,KonfiCamps‘ aus dem Reformationsjubiläumsjahr anknüpfen“, so Landesjugendpastor Bernhard Schmeing. Im Jahr 2017 waren 325 Konfirmanden aus der reformierten Kirche an dem bundesweiten Camp mit insgesamt etwa 10.000 Teilnehmern in Wittenberg dabei.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/region/reformierte-kirche-plant-konficamp-232066.html