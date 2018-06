Empfehlung - Reformierte im Nahen Osten: Beten ist aktive Friedensarbeit

Beirut/Leer „Die Menschen in Syrien wünschen sich nichts sehnlicher als den Frieden.“ Diese Worte hörten die zwölf Mitglieder der reformierten Gemeindedelegation, die jetzt von einer siebentägigen Reise in den Libanon zurückkehrte, unzählige Male. Unter der Leitung von Ökumenepastor Thomas Fender und der Menschenrechtsreferentin der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Sabine Dressler, besuchten sie die Evangelische Kirche in Syrien und dem Libanon mit Sitz in Beirut.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/region/reformierte-im-nahen-osten-beten-ist-aktive-friedensarbeit-239604.html