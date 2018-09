Präses Norbert Nordholt aus Schüttorf im Amt bestätigt

Die Evangelisch-reformierte Kirche hat eine neue Kirchenleitung gewählt. In ihrer konstituierenden Sitzung bestätigte die Gesamtsynode am Freitag in Emden ihren Vorsitzenden, Präses Norbert Nordholt (64) aus Schüttorf, mit großer Mehrheit im Amt.