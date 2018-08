Polizei schnappt rekordverdächtigen Raser in Twist

Twist Messspezialisten der Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim haben am Freitag eine rekordverdächtige Geschwindigkeitsüberschreitung festgestellt. „Gegen 11.15 Uhr wurde der Fahrer einer Yamaha R6 mit 165 Kilometern in der Stunde auf der Straße Rühlermoor in Richtung Twist geblitzt“, berichtete ein Polizeisprecher am Montag. „Erlaubt waren an dieser Stelle allerdings nur 70.“

Nach Abzug der Toleranzen wird dem Mann eine Überschreitung der Höchstgeschwindigkeit um 90 Kilometern in der Stunde vorgeworfen. Er hat mit mindestens 600 Euro Bußgeld, vier Punkten in Flensburg und drei Monaten Fahrverbot zu rechnen.