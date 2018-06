Empfehlung - Polizei schnappt jugendliche Rowdys in Lingen

gn Lingen. Nachdem es im März und April zu zahlreichen Sachbeschädigungen an vielen Autos im Lingener Stadtgebiet gekommen ist, vermeldet die Polizei Lingen nun gleich mehrere Ermittlungserfolge: In allen 46 Fällen sei es den Beamten gelungen, die Täter zu ermitteln, teilt die Polizei mit. Hierbei handelt es sich um vier Jugendliche im Alter von 14 bis 17 Jahren. Diese hatten sich nachts mehrmals getroffen, um Außenspiegel an Autos mutwillig abzutreten oder abzuschlagen. Drei der Jugendlichen sind nach Polizeiangaben weitestgehend geständig. Diese Tätergruppierung ist auch für die Sachbeschädigungen Anfang April an der Marienschule in Lingen verantwortlich. Dort wurde unter anderem die Marienstatue stark beschädigt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/region/polizei-schnappt-jugendliche-rowdys-in-lingen-237916.html