Empfehlung - Polizei erwischt in der Region in einer Woche 1700 Raser

Nordhorn Bei einer einwöchigen Verkehrsaktion stellten die Beamten der Polizeidirektion Osnabrück rund 1700 Verstöße wegen der Überschreitung der zulässigen Geschwindigkeit fest, heißt es in einer Mitteilung. Davon befinden sich 600 Verstöße im Bußgeldbereich. 61 Fahrzeugführer müssen sogar mit einem Fahrverbot, einem empfindlichen Bußgeld in dreistelliger Höhe und mehreren Punkten rechnen. „Die Schwere der Verletzungen bei Verkehrsunfällen hängt unmittelbar mit der gefahrenen Geschwindigkeit zusammen. Halten Sie sich an die vorgeschriebene Geschwindigkeit und passen Sie den Sicherheitsabstand zum Vordermann an. Seien Sie Vorbild für andere Verkehrsteilnehmer im Straßenverkehr“, betont eine Sprecherin der Polizeidirektion Osnabrück.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/region/polizei-erwischt-in-der-region-in-einer-woche-1700-raser-246498.html