Empfehlung - Pink Floyd Tribute Show in Lingener Emsland-Arena

Lingen Es ist bereits die 13. Produktion, mit der die Australier die Pink-Floyd-Fans hierzulande begeistern und am Samstag, 28. März, 20 Uhr (Einlass: 19 Uhr) auch in der Lingener Emsland-Arena gastieren. Das neue Programm unter dem Motto „All That You Feel“ präsentiert die größten Hits der Alben „Meddle“, „The Dark Side of The Moon“, „Wish You Were Here“, „Animals“, „The Wall“ und weitere Klassiker aus allen Schaffensphasen von Pink Floyd. Die herausragende Show ist eine perfekte Huldigung an die Herren Barrett, Waters, Gilmour, Wright und Mason. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/region/pink-floyd-tribute-show-in-lingener-emslandarena-345415.html