Osnabrück. Weil er als hoher NS-Verwaltungsbeamter im Zweiten Weltkrieg mindestens 3500 niederländischen Juden das Leben rettete, zählt die israelische Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem Hans Calmeyer (1903– 1972) zu den „Gerechten unter den Völkern“. Jetzt will ihm seine Heimatstadt sogar ein Museum bauen. Entstehen soll das Hans-Calmeyer-Haus in der Villa Schlikker, der einstigen Parteizentrale der NSDAP in Osnabrück.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/region/osnabruecker-hans-calmeyer-museum-soll-publikumsmagnet-werden-219133.html