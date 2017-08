Empfehlung - Osnabrücker Coppenrath-Stiftung hilft mutigen Gründern

Osnabrück. Das Lebenswerk meines Mannes bekommt ein Andenken, das kein Andenken ist, sondern eine höchst lebendige Stiftung“, sagte Brigitte Coppenrath während der Gründungsveranstaltung der „Aloys & Brigitte Coppenrath Stiftung“ am Mittwoch in Osnabrück. Mit dieser Stiftung, die mit einem Stammkapital von zehn Millionen Euro ausgestattet ist, wolle sie „jungen Menschen eine Förderung zukommen lassen, die sich in unserer Region selbstständig machen wollen, denen aber etwas fehlt: die finanzielle Starthilfe, die ein wagemutiger Gründer braucht“. Sie wisse aus der eigenen Geschichte sehr genau, was das bedeute, sagte Brigitte Coppenrath: „Der unternehmerische Erfolg meines Mannes mit seinem Team wäre nicht möglich gewesen, hätten wir nicht vor langen Jahren gemeinsam den Sprung ins kalte Wasser gewagt. Wir haben seinerzeit unser Haus verkauft und alles auf eine Karte gesetzt.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/region/osnabruecker-coppenrath-stiftung-hilft-mutigen-gruendern-202442.html