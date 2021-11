Das Neurovaskuläre Netzwerk - bestehend aus neun Einrichtungen an verschiedenen Standorten im Versorgungsgebiet 4 in Niedersachsen - spricht sich gegen die Einrichtung weiterer Standorte in dem Versorgungsgebiet aus. Auf dem Foto (von links): Jan-Henning Stoffers, Geschäftsführender Verwaltungsdirektor am Ludmillenstift in Meppen, Michael Kamp, Geschäftsführer der Euregio-Klinik in Nordhorn, Privatdozent Dr. Stefan Probst, Chef der Neurologie an der Euregio-Klinik, und Privatdozent Dr. Andreas Wellmer, Chefarzt der Neurologie am Ludmillenstift in Meppen. Foto: Menzel