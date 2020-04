/ Lesedauer: ca. 4min Neues Sägewerk in Haselünne für richtig dicke Stämme

Das Unternehmen Vehmeyer gibt es seit 215 Jahren in Haselünne. Und selbst in den Zeiten der Corona-Krise will die Firma investieren. Das Unternehmen mit seinen 114 Beschäftigten baut ein neues Rundholzbearbeitungszentrum (RBZ) für 7,5 Millionen Euro.