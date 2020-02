Empfehlung - Neues Abfertigungsverfahren bei Postsendungen

Münster Postsendungen aus Nicht-EU-Staaten werden grundsätzlich in den zentralen Eingangsstellen zollamtlich abgefertigt. Sollten dabei notwendige Angaben fehlen beziehungsweise unvollständig sein, werden Sendungen, die die Deutsche Post AG im Rahmen des Weltpostvertrages befördert, zur weiteren Klärung an das für den Empfänger zuständige örtliche Zollamt weitergeleitet. Der Empfänger wird hierüber seitens der Deutschen Post AG informiert und muss dann grundsätzlich persönlich beim Zollamt zur Abholung der Sendung erscheinen. Zur Erhöhung der Bürgerfreundlichkeit können zum Zollamt weitergeleitete Postsendungen bis zu einem Wert von 1000 Euro seit dem 1. Februar ohne das persönliche Erscheinen des Empfängers beim Zollamt abgefertigt werden. So können die Postsendungen zugestellt werden, sobald die nötigen Formalitäten geklärt sind und gegebenenfalls die fälligen Einfuhrabgaben gezahlt wurden. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/region/neues-abfertigungsverfahren-bei-postsendungen-343920.html