Empfehlung - Nach dem Einbruch bleibt die Angst

Lingen/Nordhorn. „Kleinkind schlägt Einbrecher in die Flucht“, , „Handtücher und Unterwäsche gestohlen“ – es sind Meldungen der Polizei, die, so oder in anderer Form, täglich in der Presse zu finden sind. 722 Einbrüche verbuchte die Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim im Jahr 2015, ein Jahr später insgesamt 641 Einbrüche. Karl-Heinz Brüggemann, Leiter der Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, bezeichnet die Zahl als alarmierend hoch. Nur jeder fünfte Einbruch kann aufgeklärt werden.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/region/nach-dem-einbruch-bleibt-die-angst-203644.html