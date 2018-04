Empfehlung - Motorradfahrer bei Unfall in Dörpen schwer verletzt

hlw Dörpen. Ein 36-jähriger Motorradfahrer aus Kluse (Emsland) ist am Samstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 70 im Ortsteil Lehe schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war er mit einer fünfköpfigen Gruppe von Motorradfahrern in Richtung Dörpen unterwegs. Gegen 14 Uhr mussten die Biker an der Ampel im Zuge der B 70 in Lehe halten. Als der 36-Jährige wieder losfahren wollte, ist er mit seiner Maschine auf ein anderes Motorrad aufgefahren und hat daraufhin die Kontrolle über sein Kraftrad verloren. Nach 150 Meter geriet er ins Schlingern und kam im Seitenraum zum Liegen. Er kam mit schweren Verletzungen in das Krankenhaus nach Papenburg. Die B 70 war während der Rettungs- und Bergungsarbeiten kurzfristig gesperrt. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/region/motorradfahrer-bei-unfall-in-doerpen-schwer-verletzt-231725.html