Milliardenauftrag für Papenburger Baufirma Bunte

Das Papenburger Bauunternehmen Bunte hat einen Großauftrag an Land gezogen. Ein Konsortium, an dem die Emsländer beteiligt sind, erhielt den Zuschlag für den sechsstreifigen Ausbau einer Autobahn in Süddeutschland.