Losser: Auto und Hecke stehen in Flammen

Losser Ein Auto und eine Hecke haben in der Nacht zu Montag an der Scholtinkstraat in Losser gebrannt. Die Flammen waren meterhoch, es gab eine starke Rauchentwicklung. Das Auto und die Hecke wurden dabei beschädigt.

Nachbarn hatten das Feuer entdeckt. Sie hatten bereits mit Löschversuchen begonnen, als die Feuerwehr eintraf. Die Ursache für den Brand ist noch nicht bekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.