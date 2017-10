Empfehlung - Lingener fährt auf Rezeptejagd einmal um die Welt

Lingen. „eatravel“ – Essen und Reisen, heißt ihre Tour. Vor ein paar Tagen sind sie in Bremen losgefahren. Dort hat Sebastian nach der Ausbildung noch ein paar Wochen als Schifffahrtskaufmann gearbeitet. Maik ist gelernter Koch, für Sebastian ist das ein großes Hobby. In Lingen, wo die Familie des 21-Jährigen wohnt, haben sie letzte Vorbereitungen getroffen. Am vergangenen Samstag sind sie gestartet: Niederlande, Belgien, Frankreich und Italien sind die ersten Länderziele.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/region/lingener-faehrt-auf-rezeptejagd-einmal-um-die-welt-211149.html