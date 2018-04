Empfehlung - Lingen: 44-Jährige nach Autounfall schwer verletzt

gn Lingen. Am Mittwoch gegen 12.30 Uhr ist eine 44-jährige Frau aus Wietmarschen auf der Dalumer Straße in Lingen aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen. Die Frau prallte mit ihrem Wagen gegen einen Baum, streifte einen zweiten Baum, schleuderte über den Straßengraben und kam auf einer dahinter befindlichen Wiese zum Stehen. Das Fahrzeug landete auf der Beifahrerseite. Die Frau wurde eingeklemmt und musste von der Freiwilligen Feuerwehr Altenlingen aus dem Wagen befreit werden. Anschließend kam sie schwer verletzt ins Bonifatiushospital in Lingen. Die Straße ist vorübergehend gesperrt. Weitere Verkehrsteilnehmer wurden nicht verletzt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/region/lingen-44-jaehrige-nach-autounfall-schwer-verletzt-229836.html