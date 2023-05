Kuriose Posse: Gronauer Rat muss nachsitzen

In Ratssitzungen sind die Besucherzahlen zumeist überschaubar. In Gronau wurde während der jüngsten Sitzung von einer unbekannten Person der Haupteingang abgeschlossen – und damit die Öffentlichkeit ausgesperrt. Das führt zu Konsequenzen.

Weil am Wirtschaftszentrum am späten Mittwochabend, während im ersten Stock im Sitzungssaal der Rat noch in öffentlicher Sitzung tagte, der Haupteingang verschlossen wurde, muss der Stadtrat am 22. Mai (Montag) nachsitzen. Das teilte die Stadtverwaltung am Freitagmittag mit.

„Während der Ratssitzung am 10.05.2023 hat sich herausgestellt, dass leider ein Zugang zum Sitzungssaal (Eingang West des WZG, Fabrikstraße 3, 48599 Gronau) nicht während der gesamten Dauer des öffentlichen Teils der Ratssitzung für jede Person zugänglich war“, heißt es in einer Mitteilung der Stadtverwaltung. So sei nach Auswertung des Schließzylinderprotokolls für die Tür „Eingang West“ nicht auszuschließen, dass frühestens ab 21.03 Uhr die erforderliche Sitzungsöffentlichkeit nicht mehr gegeben war. Die Tür sei von einer unbekannten Person verschlossen worden.

Zwingend vorgeschrieben

Die öffentliche Zugänglichkeit schreibt die Gemeindeordnung allerdings zwingend vor. „Wird gegen den Grundsatz der Sitzungsöffentlichkeit verstoßen, kann dies zur Nichtigkeit der gefassten Beschlüsse führen“, teilt die Verwaltung weiter mit. Nach einer Prüfung seien aus Gründen der Rechtssicherheit die Tagesordnungspunkte elf bis 21 der Ratssitzung unter Beachtung des Öffentlichkeitsgrundsatzes erneut zu beraten.

Kleine Pikanterie

Die Posse ist allerdings nicht frei von einer Pikanterie. Der erste Punkt, über den in der erneuten Sitzung abgestimmt werden muss, wird sich mit der Frage beschäftigen, ob gegen den Fraktionsvorsitzenden der WEG, Erich Schwartze, ein Bußgeld verhängt wird, weil dieser in einer Grundstücksangelegenheit die Verschwiegenheit verletzt haben soll. Bauamtsleiter Joachim Krafzik hatte zwischenzeitlich am Rande der Sitzung darauf hingewiesen, dass Personen, die das Haus verlassen, es nicht wieder betreten könnten. Erich Schwartze wies, nachdem er nach eigenen Angaben von dritter Seite eine Bestätigung des Sachverhalts erhalten habe, zum Tagesordnungspunkt 14.1 darauf hin, dass die Öffentlichkeit nicht mehr gewährleistet sei.

Die Verwaltung habe, so Schwartze gegenüber unserer Redaktion, mitgeteilt, man kenne die Situation, habe bereits den Sicherheitsdienst informiert, der Abhilfe geschaffen habe. Um 22.50 Uhr, so Schwartze weiter, habe seine Fraktionskollegin Birgit Hüsing-Hackfort ihn in Kenntnis gesetzt, der Eingang sei immer noch verschlossen. „Das habe ich dann zu Protokoll gegeben.“ Die Verwaltung entgegnete, der Hintereingang sei allerdings frei gewesen. Was auch nicht falsch war. Wie die WEG-Ratsfrau allerdings feststellen musste, war dort der Fahrstuhl nicht fahrbereit, sodass der vorgeschriebene barrierefreie Zugang nicht vorhanden war.

Kritik an Verwaltungsspitze

„Da sitzen da vorne zwei Volljuristen, die durchblicken die Situation nicht – und der Bürgermeister macht einfach weiter“, kritisierte auch der Fraktionsvorsitzende der UWG, Jörg von Borczyskowski, die Fehleinschätzung der Verwaltungsspitze während der Sitzung, die jetzt zu dem unnötigen Nachholtermin führe. „Unter diesen Vorzeichen sollte man das Bußgeld gegen Erich Schwatze noch einmal überdenken.“ Bis zur Wiederholungs-Ratssitzung haben die Mitglieder jetzt dazu die Gelegenheit.

Die zusätzliche Ratssitzung wird um 18 Uhr im Ratssaal im Wirtschaftszentrum stattfinden. Vielleicht wird dann ja auch ein Mitarbeiter abgestellt, der darauf aufpasst, dass nicht wieder jemand den Schlüssel umdreht.