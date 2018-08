Empfehlung - Kunstprojekt ruft Interessierte zur Beteiligung auf

Lattrop Das deutsch-niederländische Künstlerprojekt „Grenzgänger-Grensgangers“ erforscht bis März 2019 das Thema „zu Hause an der Grenze“. Bewohner jedes Alters und aller Nationalitäten auf beiden Seiten der Grenze sind aufgerufen, ihre persönlichen Erfahrungen oder Gedanken zu diesem Thema in Form eines Textes, Fotos, Kunstwerkes etc. an die Projektleiterinnen Kinga Röder de Jong (bildende Künstlerin) und Simone Wrede (Theaterschaffende) zu senden.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/region/kunstprojekt-ruft-interessierte-zur-beteiligung-auf-247174.html