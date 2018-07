Konzert von Tom Jones in Lingen fällt aus

Lingen Wegen einer bakteriellen Infektion kann der Sänger Tom Jones am Sonnabend, 21. Juli, in der Emslandarena in Lingen nicht auftreten. Das Management des Sängers hat das Konzert abgesagt. „Er ist sehr enttäuscht darüber, nicht auftreten zu können und bittet seine Fans um Verständnis“, berichtet das Management. Die Eintrittskarten werden an den Vorverkaufsstellen, wo sie auch gekauft wurden, zurückerstattet.

Einen Ersatztermin wird es vorläufig nicht geben, da die Emslandarena umgebaut wird.