Kontaktverbot nicht eingehalten: 15 Anzeigen am Sonntag

Nordhorn/Lingen Auch am Sonntag fuhr eine Sonderstreife durch das Emsland und der Grafschaft. Die Beamten wollten so die Einhaltung der Allgemeinverfügung überwachen. Allein am Sonntag mussten sie 15 Anzeigen anfertigen. „Während die Einsatzkräfte in Haren insgesamt zwei Feierlichkeiten mit mehreren Menschen in Wohnungen beendet haben, wurden in Lingen zwei Versammlungen rund um entzündete Lagerfeuer aufgelöst“, berichtet die Polizei.

In sieben weiteren Fällen mussten sogenannte „Gefährderansprachen“ im Vorfeld zu befürchtender Verstöße geführt werden. Die Beamten redeten den betroffenen also ins Gewissen und zeigten auf, welche Konsequenzen ihr Verhalten haben könnte. Das passierte auch in Meppen. Dort hatte ein Hauseigentümer zu einer Haushaltsauflösung eingeladen. Noch bevor dieses beginnen konnte, waren die Beamten eingeschritten.

Die eingeleiteten Ordnungswidrigkeitenverfahren gehen mit empfindlichen Geldbußen einher, heißt es von der Polizei. .