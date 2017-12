Empfehlung - Kirchenkreis Emsland-Bentheim unterstützt Wasserprojekt

gn Nordhorn/Twist. „Fast 850 Millionen Menschen weltweit haben keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser, jeder Dritte lebt ohne sanitäre Einrichtungen. Die Wasserproblematik trifft vor allem die Menschen in den Ländern Afrikas, Asiens und Lateinamerikas. Das können wir uns hier nur schwer vorstellen, da beschweren wir uns eher über zu viel Regen oder die klemmende Taste am Spülkasten der Toilette“, Christa Olearius, Pastorin im evangelisch-lutherischen Kirchenkreis Emsland-Bentheim und regionale Beauftragte für Brot für die Welt könnte viel erzählen, wenn sie über die diesjährige Aktion der evangelischen Hilfsorganisation spricht. Der Entwicklungsdienst ist weltweit aktiv und leistet Hilfe zur Selbsthilfe in mehr als 90 Ländern.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/region/kirchenkreis-emsland-bentheim-unterstuetzt-wasserprojekt-219268.html