Empfehlung - Illegales Feuerwerk kommt über Drogenrouten nach Holland

Enschede Die Händler nutzen dabei inzwischen verstärkt eingefahrene Drogenrouten, nachdem das Verschicken von Feuerwerk in Postpaketen für sie zu gefährlich geworden ist. „Wir haben festgestellt, dass die Transportwege für illegales Feuerwerk immer häufiger übereinstimmen mit den Schmuggelrouten für weiche Drogen“, so Polizeisprecher Ruud Verkuilen in einer Reportage in der in Enschede erscheinenden Tageszeitung „Twentsche Courant Tubantia“. Es laufen inzwischen verschiedene Untersuchungen, da es ganz danach aussieht, dass die Feuerwerkhändler die Logistik des Drogenhandels entdeckt haben. Das illegale Feuerwerk wird aus dem Ausland geholt und nach der illegalen Einfuhr in die Niederlande zum Beispiel aus dem Kofferraum von Autos heraus verkauft.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/region/illegales-feuerwerk-kommt-ueber-drogenrouten-nach-holland-336683.html