Nordhorn „LKW-Fahrverbote an bundesweit nicht einheitlichen Feiertagen sind für die Wirtschaft insgesamt ein großes Problem.“ Dies erklärte Hendrik Kampmann, Vorsitzender des Industrie- und Umweltausschusses der IHK Osnabrück-Emsland-Grafschaft Bentheim, während der jüngsten Sitzung des Ausschusses bei der Reinert-Ritz GmbH in Nordhorn. Mit der Einführung des Reformationstages in Niedersachsen und dem direkt anschließenden Feiertag Allerheiligen im angrenzenden Nordrhein-Westfalen könne die Industrie an zwei aufeinanderfolgenden Tagen nicht mit Vorprodukten und Rohstoffen beliefert werden. Auch der Transport der fertigen Güter zu Kunden werde unterbrochen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/region/ihk-kritisiert-feiertagsfahrverbote-fuer-lastwagen-267223.html