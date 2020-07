Alina Harder, ehemalige Auszubildende bei der LABTECH Prüfungsgesellschaft mbH - chemische und physikalische Materialprüfungen - in Quakenbrück, Raphael Behnke, ehemaliger Auszubildender bei der KME Germany GmbH & Co. KG in Osnabrück, sowie Natascha Rodefeld, ehemalige Auszubildende bei der Allianzvertretung von Oliver Reyle in Bramsche, haben sich ihren Stern verdient. Foto: IHK