Holzverwerter will 14 Millionen in Meppen investieren

Zu den größten Holzverwertern in der Region zählt sicherlich das ehemalige Glunz-Werk in Meppen-Bokeloh. Inhaber ist inzwischen Sonae Arauco. Das Unternehmen beschäftigt weltweit 2784 Mitarbeiter an 21 Produktions- und Vertriebsstandorten in acht Ländern.