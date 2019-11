„Hollywood Vampires“ treten 2020 in Lingen auf

Lingen Ganz neue Töne wird es von den „Hollywood Vampires“ (HV) auf ihrer zweiten Deutschland-Stippvisite zu hören geben: Die Band um Johnny Depp, Alice Cooper und Joe Perry (Aerosmith) streift ihr Image als „kostspieligste Cover-Gruppe der Welt“ (Alice Cooper), die primär Klassiker wie „Whole Lotta Love“ (Led Zeppelin), „Cold Turkey“ (John Lennon) oder „My Generation“ (The Who) interpretiert, ab.

„Jetzt haben die aus purer Freude am Miteinander-Musizieren aktiven ‚HV‘ nämlich auch eine Reihe an Eigenkompositionen im Konzertprogramm. Stilistisch bleibt sich das Trio Infernale auf „rise“, seinem zweiten Album, treu und frönt dem postmodernen, handgemachten (Hard-)Rock“, heißt es in einer Ankündigung. Ganz auf Neuauflagen bekannter Songs verzichtet die Star-Kombo jedoch nicht. Darunter findet sich sogar ein Titel mit Deutschland-Bezug: Ihre (von Johnny Depp gesungene) „Heroes“-Hommage wurde dort eingespielt, wo David Bowie & Co. das Original zwischen Juli und August 1977 aufgenommen hatten – in den Berliner Hansa-Studios!

Eintrittskarten zu den Shows der US-amerikanischen Supergroup sind im Vorverkauf erhältlich – und für den Aufpreis von 4.99 Euro (zzgl. Gebühren) gibt es bei reservix sogar noch die „rise“-CD dazu!

„Am Anfang ging es uns darum, unsere in den Siebziger Jahren verstorbenen, trinkfesten Freunde zu ehren: Jimi Hendrix, John Bonham, Jim Morrison und all die anderen“, offenbarte Alice Cooper in einem Interview. „Deshalb stellten wir 2015 eine Kneipenband zusammen.“ Hollywood Vampires war der Name eines Promi-Trinker-Clubs in Los Angeles, den Cooper in den 1970ern mitgegründet hatte. Anlässlich der Veröffentlichung ihrer zweiten CD (earMUSIC) erklärten die Akteure: „Wir wollten weder, dass es wie ein Alice-Cooper-Album, noch, dass es wie eines von Aerosmith klingt. Die Platte zeigt jeden von seiner besten Seite, ohne dass jemand uns über die Schulter guckt“, fasst Gitarrist Perry zusammen.

Ticket gibt es im exklusiven Presale für 78,75 Euro, ab Dienstag,19.November, ab 10 Uhr bei allen Reservix- Vorverkaufsstellen und unter diesem Link.

Der allgemeine Vorverkaufsstart folgt am Freitag, 22. November, 10 Uhr. Tickets dann bei allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie über die Hotlines unter 0591 912950 und 0591 9144144.