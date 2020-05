Harald Schlieck wird von der Handwerkskammer verabschiedet

Osnabrück „Harald Schlieck hat es verstanden mit Verständnis und Humor sowie seiner exzellenten Fachkenntnis Dinge in Bewegung zu setzen und zu gestalten“, so Kammer-Hauptgeschäftsführer Sven Ruschhaupt in seiner Laudatio. Dass sich die handwerkliche Berufsausbildung in der Region auf einem exzellenten Niveau befindet, sei auch das Verdienst von Harald Schlieck. „Er hat die handwerkliche Berufsbildung maßgeblich gestaltet und immer die intensive Zusammenarbeit mit den Berufsschulen, den Kommunen, den Landkreisen oder den Ministerien auf Landes- und Bundesebene gesucht, um die bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen - im Sinne der Auszubildenden, der Gesellen oder der Meister“, so Kammerpräsident Reiner Möhle.

Voller humorvoller Anekdoten schilderte Harald Schlieck prägnante Ereignisse seiner langen beruflichen Wegstrecke. „Meinen ersten Anpfiff, der es in sich hatte, bekam ich gleich zu Anfang vom damaligen Präsidenten, weil ich schlicht zu wenig Aschenbecher für eine Sitzung verteilt hatte, was als schlimmes Vergehen eingestuft wurde“, so Schlieck schmunzelnd. Die Präsidenten kamen und gingen - Schlieck blieb. Insbesondere war Schlieck erster Ansprechpartner für die Berufsschulen im Kammerbezirk, wenn es um Fragen rund um die berufliche Bildung ging. „Hierbei war mir die dynamische Durchlässigkeit der Berufsbildung hinsichtlich der akademischen Karrieremöglichkeit ohne Abitur ein besonderes Anliegen.“ Unter seiner intensiven Mitwirkung wurden entsprechende Qualifizierungsstandards umgesetzt, sodass mit einer handwerklichen Aus- und Weiterbildung ein Studium möglich ist.

Ein weiteres Hauptanliegen von Schlieck war die Inklusion im Handwerk. „Ich konnte es nicht akzeptieren, dass Menschen mit einer Einschränkung auf eine Ausnahmebewilligung seitens der Institutionen teilweise Jahre warten mussten, bis eine Ausbildung begonnen werden konnte oder sogar die Genehmigung versagt wurde“. Schlieck führte Gespräche und Verhandlungen, bohrte viele dicke Bretter und war letztlich wieder erfolgreich. Als Vorsitzender im Ausschuss für Fragen behinderter Menschen beim Bundesinstitut für berufliche Bildung erarbeitete er Standards für Musterausbildungsregelungen, die bundesweit verbindlich sind. „Rückblickend bezeichne ich dieses große Aufgabenfeld als mein persönliches berufliches Highlight.“ Sein Fazit lautet: „Gemeinsam mit dem Ehrenamt entwickelten wir die Handwerkskammer Osnabrück-Emsland-Grafschaft Bentheim zu einer dienstleistungsorientierten Organisation für unsere Mitgliedsbetriebe.“ Und abschließend fügt er schmunzelnd hinzu: „Es gibt in der Handwerkskammer keine Aschenbecher mehr.“

Anna Brockhoff neue Dezernatsleiterin

Die 40-jährige Juristin Anna Brockhoff ist als neue Dezernatsleiterin der Abteilung Berufsbildung und Prüfungswesen bereits seit Anfang April im Dienst. Die verheiratete Mutter dreier Kinder war vorher in den Rechtsabteilungen von Universität und Hochschule Osnabrück tätig. „Ich freue mich außerordentlich auf meine neuen Aufgaben und zolle meinem Vorgänger hohen Respekt für seine berufliche Lebensleistung“, betont die neue Führungskraft. Sie übernehme ein eingespieltes Team, von dem sie zunächst einmal viel lernen werde: „Die Abteilung Berufsbildung und Prüfungswesen ist äußerst gut aufgestellt und arbeitet effektiv und dienstleistungsorientiert als Partner der Mitgliedsbetriebe in allen Fragen der Aus- und Weiterbildung“, so die Volljuristin.

Anna Brockhoff arbeitete nach ihrem Studium zunächst als Anwältin, bevor sie in die Rechtsabteilung der Universität Osnabrück wechselte. Die letzten sieben Jahre arbeitete sie in der Rechtsabteilung der Hochschule Osnabrück. „Für mich bedeutet die Tätigkeit in der Handwerkskammer eine neue spannende berufliche Herausforderung mit enormen Entwicklungsmöglichkeiten auf dem Gebiet der handwerklichen Berufsbildung“, erklärt Anna Brockhoff, die den Start ihrer neuen Tätigkeit erstmal unter „Corona-Bedingungen“ absolvieren musste: „Das für mich so neue Alltagsgeschäft fand bislang einfach nicht statt, aber mit der Hilfe des Abteilungs-Teams werde ich mich schnell orientieren.“ Brockhoff hat es sich zunächst zum Ziel gesetzt, die regionale Vernetzung im Kammerbezirk zu stärken. Durch den intensiven Kontakt zu den Kreishandwerkerschaften und Innungen, aber insbesondere auch den behördlichen Institutionen der Kommunen und Landkreise sowie den Arbeitsvermittlungsorganisationen solle der Stellenwert der Berufsbildung und eine gute, dauerhafte Zusammenarbeit in der Region gestärkt werden. „Ich werde daher in der nächsten Zeit vor Ort Termine wahrnehmen und mich persönliches vorstellen“, erklärt die neue Dezernatsleiterin.