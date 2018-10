Großfamilien gehen in Ochtrup aufeinander los

Ochtrup Zwei Großfamilien sind in der Nacht zum Dienstag in Ochtrup wieder aneinandergeraten. Zwei Personen hatten dabei Eisenstangen in der Hand, die Polizei setzte Pfefferspray ein. Der Polizei sei gegen 0.25 Uhr eine größere Schlägerei an der Brookstraße gemeldet worden. „Es sollten mindestens zehn Personen beteiligt sein, einige Personen hätten Eisenstangen dabei, lautete die erste Information“, teilt die Polizei am Dienstag mit.

Als die erste Polizeistreife eintraf, standen sich bereits 35 bis 40 Personen gegenüber, die sich lautstark stritten und immer wieder aufeinander einschlugen. Zwei Personen hatten Eisenstangen in der Hand. „Die Polizei konnte die Parteien trennen, dabei musste sie Pfefferspray einsetzen. Schließlich kehrte Ruhe ein, viele Personen entfernten sich mit Fahrzeugen“, heißt es in dem Polizeibericht. Die Beamten vor Ort stellten zahlreiche Personalien fest. Zwei 24- und 53-jährige verletzte Männer wurden mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an. Den Schilderungen zufolge war es – wie bereits im September – zunächst zu Beleidigungen und unmittelbar zu körperlichen Attacken gekommen.

Rückblick

Bereits am 8. September kam es zwischen den beiden Großfamilien aus Ochtrup, die miteinander verwandt sind, vor einem Gebäude an der Dietrich-Bonhoeffer-Straße zu einer Schlägerei. Eine Frau wurde durch einen Steinwurf schwer verletzt. Vier Männer erlitten im weiteren Verlauf des Streits leichte Verletzungen. Zudem wurde ein Schuss aus einer Schreckschusspistole abgegeben, durch den jedoch niemand verletzt wurde. Die Polizei rückte auch damals mit zahlreichen Einsatzkräften an.