Großbrand in Industriegebiet Bohmte: Löscharbeiten dauern an

Seit Dienstagabend brennt es in einem Bohmter Industriegebiet. In der Werkhalle eines kunststoffverarbeitenden Unternehmens war gegen 19 Uhr ein Feuer ausgebrochen. Die Löscharbeiten dauern an, die Bundesstraße 51 ist bei Bohmte derzeit gesperrt.