Empfehlung - Grenzregion profitiert von Kooperation der Universitäten

Enschede Textil? Ja. Landwirtschaft? Ebenfalls. Doch auch in Forschung und Wissenschaft nimmt die hiesige Region eine wichtige Rolle ein. „Zwischen Enschede und Münster finden wir 100.000 hoch ausgebildete Menschen“, sagte Enschede Bürgermeister Onno van Veldhuizen am Mittwoch an der Universität Twente (UT). Dort informierten sich der Botschafter Deutschlands in Den Haag, Dirk Brengelmann, und sein niederländischer Amtskollege in Berlin, Wepke Kingma, über die Hochschulen der Region und ihre Kooperationen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/region/grenzregion-profitiert-von-kooperation-der-universitaeten-284395.html