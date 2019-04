Gewerkschaften in der Region fordern „solidarisches Europa“

Zum 1. Mai rufen die Gewerkschaften in der Grafschaft Bentheim und im Emsland dazu auf, für ein „solidarisches Europa“ zu demonstrieren. Es gibt in der Region zwei Mai-Veranstaltungen: Eine am Vorabend in Emlichheim und eine am Maifeiertag in Lingen.