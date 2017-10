Frau in Lingen nach Vorfahrtsunfall schwer verletzt

gn Lingen Bei einem schweren Verkehrsunfall sind am späten Mittwochnachmittag zwei Menschen verletzt worden. Bei dem Zusammenstoß an der Kreuzung des Jagweges zur Lenzstraße wurde laut Polizeiangaben eine Frau schwer verletzt. Ein 60-jähriger Mann aus Schwelm war gegen 17.40 Uhr mit seinem Opel Insignia aus Richtung Ulanenstraße kommend, auf dem Jagdweg in Richtung Lenzstraße unterwegs. An der dortigen Kreuzung übersah er den bevorrechtigten VW Polo einer 58-jährigen Lingenerin. Es kam zum Zusammenstoß. Die Frau musste, wie die Polizei mitteilte, mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert werden. Der Mann kam mit leichten Verletzungen davon. Der Sachschaden an den Fahrzeugen wird von den Einsatzkräften auf etwa 30.000 Euro beziffert.

