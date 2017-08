Frage-und-Antwort-Spiel mit Julia und Jürgen in Lingen

Ein neues Format für eine Wahlkampfveranstaltung haben die Grünen am Mittwoch in Lingen erprobt. Ihre Spitzenkandidaten Julia Verlinden und Jürgen Trittin stellten sich in einem Frage-und-Antwort-Spiel den rund 75 Zuhörern.