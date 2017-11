Empfehlung - Flughafen Münster/Osnabrück legt Startbahnpläne auf Eis

Greven. ,,Der FMO wird am derzeitigen Moratorium zur Verlängerung der Start-und-Lande-Bahn festhalten“, sagte Heinemann. Die Entwicklung des Luftverkehrs in der jüngeren Vergangenheit und die kurz- und mittelfristigen Aussichten lassen auch bei der diesjährigen erfreulichen Fluggastentwicklung am FMO keinen akuten Bedarf erkennen, das derzeit ruhende Planergänzungsverfahren aktiv zu betreiben“, teilte Heinemann auf Anfrage mit. Das Thema hat Ende Oktober auf der Tagesordnung des Aufsichtsrates gestanden, der damit von der bisherigen Linie abrückt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/region/flughafen-muensterosnabrueck-legt-startbahnplaene-auf-eis-213544.html