Feuerwehren löschen Brand bei Firma Dralon in Lingen

Lingen. Auf dem Gelände der Firma Dralon ist am Vormittag ein Feuer ausgebrochen. Mit einem Großaufgebot eilte die Lingener Feuerwehr gegen 10.45 Uhr in das Industriegebiet im Stadtteil Darme. Zusätzlich ist die Feuerwehr des benachbarten Kernkraftwerkes zur Einsatzstelle gerufen worden. Wie ein Dralon-Mitarbeiter den GN vor Ort erklärte, hatte sich Polymer in einer Trockneranlage entzündet. Es handelt sich hierbei um einen chemischen Stoff. Nach Angaben der Firma hatte die werkseigene Feuerwehr den Brand schnell unter Kontrolle. Um 11:55 Uhr war das Feuer endgültig gelöscht. Die Feuerwehren der Stadt Lingen setzten Wasserwerfer ein, um die Industrieanlagen zu kühlen, dabei stieg viel Wasserdampf auf. Ein ABC-Zug war vor Ort, um Messungen in der Luft vorzunehmen. Nach Angaben der Polizei wurden dabei keine gesundheitsschädlichen Gefahrstoffe im Brandrauch festgestellt. Um 12.25 Uhr wurde die Aufforderung Fenster und Türen geschlossen zu halten aufgehoben. Offensichtlich ist niemand verletzt worden, die Arbeiter wurden evakuiert und haben sich an Sammelpunkten eingefunden.

Dralon stellt am Standort in Lingen Acrylfasern her. Jährlich werden dem Unternehmen zufolge rund 67.000 Tonnen Acrylfasern in Lingen produziert. Etwa 190 Beschäftigte arbeiten im Werk in Lingen. Derzeit ist noch nicht bekannt, warum das Feuer ausgebrochen ist.

Lingen: Am Vormittag ist in einem Betrieb in Lingen-Darme ein Feuer ausgebrochen.

Auf dem Gelände der Firma Dralon in Lingen ist ein Feuer ausgebrochen. Foto: Lindwehr