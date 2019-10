Fahrzeug in FMO-Parkhaus geht in Flammen auf

Greven Wie die Polizei Greven mitteilt, ist am Montagabend gegen 19.30 Uhr aus bislang unbekannter Ursache ein Fahrzeug im Parkhaus A in Greven, Airportallee in Flammen aufgegangen. Nach den ersten Erkenntnissen am Brandort dehnte sich das Feuer auf weitere geparkte Autos aus. Derzeit ist die Feuerwehr mit starken Kräften vor Ort um das Schadenfeuer zu löschen. Die Polizei leitet den Verkehr ab. Personen waren zu keiner Zeit gefährdet.

Wie die Deutsche Presseagentur berichtet, sind etwa 60 Fahrzeuge von dem Feuer in Mitleidenschaft gezogen worden. Das mehrgeschossige Parkhaus liegt rund 100 Meter vom Flughafenterminal entfernt, hieß es von der Feuerwehr. Der Flugbetrieb ist nicht beeinträchtigt.