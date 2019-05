Fachmesse rund um die Digitalisierung im NINO-Hochbau

An der Digitalisierung führt kein Weg vorbei. – Diese Schlussfolgerung stand im Zentrum des Forums „Produktion & IT“, zu dem die Wachstumsregion Ems-Achse am Mittwoch und Donnerstag ins NINO-Kompetenzzentrum in Nordhorn eingeladen hatte.