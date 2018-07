EU-weit einmaliges Projekt: Harener Strom fließt nach Emmen

Haren und Emmen schreiben Geschichte und haben in der EU das erste grenzüberschreitende Energievorhaben umgesetzt. Dabei wird die Energie im Windpark in Fehndorf produziert, in Wesuwe gespeichert und in der niederländischen Grenzstadt verbraucht.