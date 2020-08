OSNABRÜCK Beim Straßenkulturprogramm „Osnabrücker Samstag“ geschieht am 15. August von 11 bis 14 Uhr Märchenhaftes. Das Erzähltheater Osnabrück und die Veranstalter von Osnabrück Marketing (OM) und dem Forum Osnabrück für Kultur und Soziales (FOKUS) laden großes und kleines Publikum ein, sich in zwei Erzählzelten vor dem Theater und der Stadtbibliothek in die farbenprächtige und zauberhafte Welt der Märchen entführen zu lassen. In den Märchenzelten erzählen Sonja Fischer, Monika Gehle, Silke Höttges und Tanja Schreiber von Königen und Feen, von Klugen und Dummen, von Tieren und sonderbarem Geschehen mitten in unserer Stadt. Der Eintritt ist frei. Weiterhin gibt es märchenhafte Mitmachaktionen auf den Straßen, es geschehen „laufend Märchen“ mit Rainer Kreuz und dem Gaukler „Olaf to Ossenbrügge“.