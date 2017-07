Erstmals Elefantenjunges im Osnabrücker Zoo geboren

gn Osnabrück. Am Dienstagmorgen erwartete die Tierpfleger des Osnabrücker Zoos im Elefantenhaus eine ganz besondere Überraschung: Neben der Asiatischen Elefantenkuh „Douanita“ (29 Jahre) und ihrer Tochter „Sita“ (vier Jahre) stand ein weiteres Jungtier auf wackeligen Beinen im Sand. „Wir hatten noch gar nicht mit der Geburt gerechnet. „Douanita“ kam im März tragend mit „Sita“ zu uns aus dem Zoo Prag. Die Kollegen dort hatten angenommen, dass das Jungtier erst im Herbst auf die Welt kommt. Nicht immer kann man den Deckakt genau beobachten und dann den exakten Geburtstermin errechnen“, erklärte Andreas Wulftange, wissenschaftlicher Mitarbeiter, bei der Vorstellung des neuen Zoobewohners am Mittwoch. „Wir hatten in den vergangenen Wochen bereits regelmäßig bei ,Douanita‘ Blut abgenommen und es zusammen mit Urinproben eingeschickt. Bei beidem wurde der Hormonspiegel untersucht, der Aufschluss über die anstehende Geburt geben kann, aber keine Auffälligkeiten zeigte“, berichtete Wulftange weiter.

Umsorgt wird der kleine Elefant von seiner Mutter „Douanita“ und seiner Schwester „Sita“. Foto: Zoo Osnabrück

Alle Zoomitarbeiter freuen sich über den Nachwuchs, so auch der langjährige Elefantenrevierleiter und Tierpfleger Detlef Niebler: „,Douanita‘ muss das Jungtier in der ersten Nachthälfte geboren haben, denn heute Morgen war es schon komplett trocken. Und es war auch bereits – wenn auch etwas wackelig – auf den Beinen und trank Milch bei seiner Mutter. Schnell konnten wir erkennen, dass es ein kleiner Bulle ist. ,Sita‘ ist nun ganz die große Schwester und kümmert sich wirklich rührend um ihren kleinen Bruder.“ Junge Elefantenkühe lernen bei ihrer Mutter und anderen erwachsenen Kühen, wie die Jungenaufzucht funktioniert. Der kleine Bulle ist immer an der Seite seiner erfahrenen Mutter, die mit ihm bereits ihr fünftes Jungtier zur Welt brachte. Das Jungtier misst jetzt bereits rund einen Meter und wiegt etwa 90 Kilogramm. „Die Beine von jungen Elefanten sind in Relation zur Körpergröße sehr lang und den Jungtieren fällt es anfangs nicht leicht, sie zu koordinieren. Aber wenn der Kleine über seine Beine fällt, landet er ja im weichen Sand“, schmunzelte Niebler. Die beiden Jungbullen „Shahrukh“ (acht Jahre) und „Shanti“ (neun Jahre) konnten die Geburt von ihren Schlafboxen aus beobachten. „Sie sind sehr neugierig und wir konnten morgens beobachten, dass sie mit dem Jungtier, als es in Rüsselnähe war, bereits vorsichtig Kontakt aufnahmen“, so Niebler. Zurzeit seien die zwei Jungbullen sowie der große Bulle „Luka“ (44 Jahre) getrennt von „Douanita“, „Sita“ und „Minh-Tan“ und das werde auch so bleiben.

Elefant entscheidet über Kontakt

„Wir können die Elefanten nun nur beobachten, wir wollen das Familienleben auch gar nicht stören. Wir halten die Elefanten im sogenannten geschützten Kontakt, bei dem immer eine Barriere zwischen Mensch und Tier ist. Und so entscheidet ,Douanita‘ selbst, ob wir Kontakt mit dem Jungtier haben dürfen oder nicht. Wenn nicht, schiebt sie den Rüssel zwischen uns und den kleinen Bullen“, so Niebler. Beim Target-Training, einer Übungsmethode für medizinische Untersuchungen, die mit kleinen Leckereien als Belohnung funktioniert, wird der Nachwuchs erst nur zuschauen. Schließlich ernährt sich der jüngste Zoobewohner in den nächsten Monaten nur von Muttermilch. „Er wird aber mit Sicherheit bei den anderen Elefanten zuschauen und sich viel abschauen – auch wenn wir mit ;Douanita‘ und ,Sita‘ in nächster Zeit nur eine abgespeckte Version des Trainings machen werden“, berichtete der Tierpfleger.

Einen gesunden Hunger hat „Minh-Tan“ bereits entwickelt. Foto: Zoo Osnabrück

Besucher können den Jungen „Minh-Tan“, wie die Zoo-Tierpfleger ihn nannten und was auf Vietnamesisch „Glück“ bedeutet, entweder vom Besucherbereich des Elefantenhauses oder von der Plattform am kleinen Elefantenvorhof beobachten – hier soll er zunächst sein neues Zuhause kennenlernen. Später wird er auch auf der gesamten Außenanlage zu sehen sein.