Empfehlung - Enschede: Verschärfte Polizeipräsenz in Grenznähe

gn Enschede. Als Reaktion auf den Vorfall in Münster am Sonnabend kündigt die niederländische Polizei an, die Zahl der Einsatzkräfte im Grenzbereich zu erhöhen. Das meldet der niederländische Nachrichtendienst „News United“. Dabei wolle die Polizei die Grenzübergänge rund um Enschede verschärft kontrollieren. „Nach dem Vorfall in Münster haben wir die Zahl der Polizeieinheiten erhöht und die Kollegen der Landespolizei (Landelijke Eenheid) wurden gebeten, an die Grenze zu kommen“, wird Polizeisprecherin Chantal Westerhoff zitiert. Als „entscheidende Punkte“ werden dabei die Grenzübergänge an der niederländischen Autobahn A1 und A35 genannt. Diese liegen bei Bad Bentheim (im Falle der A1) und bei Enschede (im Falle der A35). „Es ist eine verschärfte Aufsicht, und diese Wachsamkeit ist jetzt für die Menschen sichtbar“, heißt es von der Polizeisprecherin weiter. Das grenzüberschreitende Polizeiteam sei ebenfalls eingesetzt worden.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/region/enschede-verschaerfte-polizeipraesenz-in-grenznaehe-231729.html