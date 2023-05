Emsländer Autorin klärt über TikTok-Trend „Reality Shifting“ auf

„Reality Shifter“ behaupten, dass sie die eigene Seele in eine gewünschte Paralleldimension versetzen können. Es ist ein bizarrer Tiktok-Trend und Johanna Koers aus Geeste hat mit ihren Töchtern darüber ein Buch geschrieben.

Hashtags wie #desiredreality oder #shiftingrealities sind auf der Plattform TikTok zahlreich zu finden. Abgesetzt von vorwiegend jüngeren Usern, die darüber berichten, wie sie sich in eine Fantasiewelt versetzt haben und dort die Person sein konnten, die sie immer sein wollten.

Endlich dem Klassenschwarm aufgefallen sein

Begonnen hat dieser Trend mit dem Harry-Potter-Universum, auch das Marvel-Universum spielt ganz vorne mit, wenn es um „erträumte Realitäten“ geht. Ob nun Lieblingsserie oder eigens ausgedachte Geschichte - „Reality-Shifter“ wollen ihre Realität tauschen und das sein, was sie womöglich in der Wirklichkeit, im Hier und Jetzt, nicht sind: die Beliebteste in der Klasse, auf das der Klassenschwarm ein Auge geworfen hat, die Schülerin, die nicht im Emsland, sondern in einem fernen Land lebt, womöglich noch in einem anderen Jahrhundert. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.

Eine Adelige aus dem 17. Jahrhundert

„Ich war eine Adelige im 17. Jahrhundert mit braunen Haaren und grünen Augen“, sagt Emma. Die Teenagerin ist 15 Jahre alt und lebt mit ihren Geschwistern in Groß Hesepe. Sie hat in ihrem Block ein komplettes Skript stehen, in welcher erträumten Realität sie sein möchte. Bis ins kleinste Detail ist dort notiert, wer sie ist, wo sie lebt und genau das hat sich die Schülerin vorgestellt, wenn sie abends im Bett lag und immer und immer wieder langsam bis 100 gezählt hat.

Eine Methode, die Emma und ihre zwölfjährige Schwester Mia auf TikTok gezeigt wurde. Die Mädchen probierten es bei ruhiger Musik jeden Abend aus, wiederholten mantraartige Sätze wie „Ich bin in der Welt“, um im Fall von Emma in ein anderes Jahrhundert zu wechseln, und im Fall von Mia in die Fanatsy-Serie „Once Upon A Time“ - und zogen die Aufmerksamkeit ihrer Mutter auf sich.

„Ich wurde stutzig, dass meine Töchter plötzlich jeden Abend um 18 Uhr ins Bett gehen wollten“, sagt Johanna Koers. Als ihre Kinder auf Nachfrage plötzlich sagten, dass sie „shiften“ wollen, mussten sie ihre Mutter aufklären, denn Koers hatte von dem TikTok-Trend noch nichts gehört.

Je mehr sie sich mit dem Thema befasste, desto deutlicher wurde ihr bewusst, dass nicht nur eine harmlose Träumerei ist. Denn der Trend kann in regelrechten Eskapismus ausarten, wenn Kinder sich in der gewünschten Realität wohler fühlen, als in der wirklichen Realität und sich abkapseln. Johanna Koers sagt, dass ihre Kinder glücklicherweise mental stabil sind, doch es gebe auch andere Kinder, die das aus unterschiedlichsten Gründen nicht sind und im schlimmsten Fall es zu Angstzuständen, ungewollten Realitätswechseln und Depressionen führen kann.

Wenn ein Onlinetrend eine tödliche Gefahr wird

Die gebürtige Andervennerin sprach mit ihren Töchtern über den Trend und die Gefahren und die Idee entstand, darüber ein Buch zu schreiben. Koers ist Autorin und hat bisher einige Bücher veröffentlicht, jedoch keine Jugendbücher. Deswegen bat sie ihre Töchter um Hilfe.

Innerhalb eines halben Jahres ist das 226-seitige Buch „#RealityShifting - wenn ein Onlinetrend eine tödliche Gefahr wird“ entstanden, das im Tribus-Verlag erschienen ist. Das Buch erzählt die Geschichte eines Mädchens, die den Trend ausprobiert und die Kontrolle über ihr Leben verliert. Das Buch soll Jugendliche abholen, aufklären ohne zu belehren, ist Johanna Koers wichtig.

Bei ihren Kindern ist ihr das gelungen. Zwar haben es Emma und Mia nie geschafft, „in eine anderer Paralleldimension zu shiften“, weiter ausprobieren wollen sie es aber nicht mehr. Stattdessen wollen sie mit ihrer Mutter über den TikTok-Trend aufklären.

Dazu haben sie am Mittwoch, 17. Mai, die Möglichkeit. Um 20 Uhr findet eine kostenfreie Lesung im Jam in Meppen statt, Einlass ist ab 19.30 Uhr. Interessierte können sich unter Telefon 05931 153432 anmelden.