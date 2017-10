Einbrecher kündigen an wiederzukommen

gn Haren. Einbrecher haben in der Nacht zu Donnerstag einen 53-jährigen Mann in seinem Haus in Haren überfallen. Laut Polizeiangaben waren zwei maskierte Täter zwischen 0.30 und 2 Uhr in das Haus des Mannes an der Schwartenberger Straße eingedrungen. Als sie auf den Bewohner trafen, überwältigten sie ihn, drückten ihn zu Boden und forderten Bargeld. Weil das Opfer nicht viel Geld zu Hause hatte, verließen die Täter das Gebäude. Sie kündigten an, später zurückkommen zu wollen. Eine detaillierte Beschreibung der Täter liegt der Polizei nicht vor. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05932 72100 bei der Polizei Haren zu melden.