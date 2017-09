Empfehlung - Doppelkorn aus Haselünne als Premium-Produkt

Haselünne. Crafted ist ein junger Trend in der Getränkeindustrie und zeichnet sich durch einen hohen handwerklichen Arbeitsanteil aus. Auch Meisterdestillateur Andreas Büdenbender hat den Doppelkorn in experimenteller Handarbeit entwickelt. Er beschreibt, was den Korn so besonders macht: „Anders als industriell hergestellter Korn wird der Korn2Korn nicht 55-fach destilliert, sondern nur 11-fach.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/region/doppelkorn-aus-haseluenne-als-premium-produkt-206431.html