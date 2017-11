Der Wolf erreicht den Osnabrücker Speckgürtel

Der Wolf hat Osnabrück erreicht. Jäger haben im Kalkrieser Moor in Bramsche und in Belm-Icker Fotos gemacht. Kreisjägermeister Martin Meyer Lührmann berichtet, dass ein Wolf wahrscheinlich auch in Ostercappeln-Schwagstorf einen Hirsch gerissen hat.