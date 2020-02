Empfehlung - Coronavirus beeinträchtigt regionale Betriebe

Osnabrück Der Ausbruch des Coronavirus in China hat auch negative Auswirkungen auf die Ex- und Importgeschäfte der Unternehmen im Bezirk der Industrie- und Handelskammer (IHK) Osnabrück - Emsland - Grafschaft Bentheim. Das zeigt eine IHK-Blitzumfrage bei den auslandsaktiven Unternehmen, an der sich rund 100 Betriebe beteiligten. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/region/coronavirus-beeintraechtigt-regionale-betriebe-344522.html