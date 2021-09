Die SPD und die Grünen haben auch in den Nachbarwahlbezirken zugelegt. Obwohl der Nordwesten maßgeblich schwarz geprägt ist, gibt es einen Wechsel in der Stadt Osnabrück: Mathias Middelberg (CDU) verliert das Direktmandat an Sozialdemokrat Manuel Gava. Symbolbild: J. Lüken